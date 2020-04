Gessica Notaro: “Una persona per me importante ha il Coronavirus”

Gessica Notaro ha rivelato che una persona a lei vicina è risultata positiva al Coronavirus.

Con un drammatico post via social Gessica Notaro ha rivelato che una persona per lei importante è risultata positiva al Coronavirus, e ha chiesto ai fan di rivolgere a lei le loro preghiere.

Gessica Notaro: l’annuncio doloroso

Gessica Notaro ha rivelato via social che una persona per lei importante ha il Coronavirus. La Miss ha chiesto ai fan di rivolgere anche a lei le preghiere durante questo momento terribilmente difficile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal) in data: 19 Apr 2020 alle ore 6:54 PDT

Gessica Notaro non ha svelato di chi si tratti, ma in tanti tra amici vip, colleghi del mondo dello spettacolo e fan dei social si sono uniti al suo messaggio con parole d’affetto e solidarietà. Tra loro anche Pamela Prati, Benedetta Mazza e Elisabetta Canalis. “Sono tranquilla perché so che andrà tutto benissimo e guarirà presto.

Ma vi chiedo comunque, se volete bene a me, di far rientrare anche questa persona nelle vostre preghiere”, ha scritto la modella.





In tanti hanno sempre apprezzato la sincerità e la forza di Gessica Notaro, diventata famosa dopo la tragedia che l’ha colpita a causa del suo ex, Edson Tavares, che per gelosia la sfregiò con l’acido. Oggi l’uomo si trova in carcere, ed è stato condannato a 15 anni per l’aggressione alla Notaro. In tutti questi anni Gessica non ha mai smesso di battersi contro la violenza sulle donne ed è diventata un simbolo e un modello per moltissime donne che hanno vissuto situazioni analoghe alla sua. Sui social in molti l’hanno incoraggiata anche durante questo momento difficile.