Coronavirus, Heather Parisi: “Non abbassate mai la guardia”

Heather Parisi ha voluto dire la sua in merito alla differenza tra la gestione del Coronavirus a Hong Kong e in Italia.

Heather Parisi è stata sicuramente una delle celebrities che, per prime, hanno cercato di allertare i propri fan riguardo all’emergenza Coronavirus. La ballerina vive a Hong Kong, dove le misure restrittive per cercare di contenere il virus si sono rivelate estremamente efficaci.

Coronavirus: il messaggio di Heather Parisi

Con un lungo post via social Heather Parisi ha descritto la situazione di Hong Kong e ha invitato i suoi fan a non abbassare mai la guardia, così da non vanificare tutti gli sforzi fatti finora. “Dall’inizio della pandemia sino ad oggi, a Hong Kong si contano in totale 1,017 casi & 4 decessi di COVID-19”; ha scritto Heather Parisi via social dove, dall’inizio della pandemia, ha continuato a informare i suoi fan sulla situazione.

La ballerina vive a Hong Kong con suo marito, Umberto Maria Anzolin, e i suoi due figli (i gemelli Elizabeth e Dylan).

La ballerina ha in realtà altre due figlie, avute da due precedenti rapporti (entrambe vivono in Italia con i loro rispettivi padri).





Fin dall’inizio dell’epidemia Heather Parisi si è mostrata via social per le strade di Hong Kong con tanto di mascherina, e nel suo post social ha scritto di non condividere la scelta di molti stati (ovvero di non renderle obbligatorie per i cittadini). Inoltre, secondo la ballerina, bisognerà continuare a tenere alta la guardia per evitare che la situazione dei contagi divampi nuovamente.