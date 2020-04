Franco J Marino presenta il nuovo album: “L’amore è il motore della vita”

Nell'intervista, Franco J Marino ha descritto il suo nuovo album, l'importanza della donna nella sua vita e l'amore per la sua Napoli.

Franco J Marino unisce la canzone d’autore mediterranea alla musica napoletana, contornando il suo stile di suadenti gusti latini e scandendolo attraverso una chiave ritmica originale, chiamata “tamuè”, di sua stessa creazione. “Napolatino è per me una tappa importante perché ho ideato uno stile riconoscibile di qualità, mettendoci tutto me stesso. Speriamo che “San Gennaro faccia ‘o miracolo” e che venga apprezzato!”. Con queste parole Franco J Marino aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album. “Napolatino” è un invito a vivere la vita con pacatezza e serenità, rallentando la frenesia quotidiana e imparando a godere del nostro tempo. Aggiungendo alla canzone napoletana l’allegria di colori tipicamente mediterranei, il cantante dà vita a testi d’amore, per la vita e per la propria terra.

Nell’intervista, infatti, Franco J Marino ha parlato del suo amore per Napoli, ha descritto la sua musica, le collaborazioni con Lucio Dalla e Andrea Bocelli, fino al nuovo album, svelando anche i suoi prossimi progetti.



Franco J Marino, il nuovo album

Franco J Marino su “Napolatino”, il suo nuovo album, ha commentato: “Dietro si cela una filosofia di vita. Ho tradotto uno stile di vita in musica, testi e ritmo. Tutto nasce da un soul melodico: la melodia ha per me un ruolo centrale”.

“Quando ho iniziato questa avventura sentivo il bisogno di unire questo stile di vita a un ritmo. Ho cercato una chiave ritmica fresca e originale. L’ho chiamata “tamuè” e l’ho fatta poi analizzare da esperti, i quali non hanno saputo catalogarla in stili già esistenti e definiti. Non è salsa, non è baciata né reggaeton: è nato qualcosa di nuovo, che ha dato vita persino a un ballo. Così è cominciata la scrittura di nuovi brani”, ha spiegato. “Vorrei che la vita venisse rallentata”, ha confidato. Quindi ha aggiunto: “Non ci godiamo niente, non siamo felici”, perché non ci assaporiamo la quotidianità. L’attuale situazione nella quale ci troviamo a vivere, tra i molti drammi generati dal coronavirus e il lockdown prolungato, “fa lezione”, ha dichiarato.

Poi ha precisato: “Speravo in un Rinascimento culturale e sociale. Speravo avvenisse nelle coscienze dell’uomo, spingendolo così a porsi dei limiti e imparare a frenare. A farlo, invece, è stato un virus”.

L’amore per Napoli

Franco J Marino, parlando del suo album anticipato dal brano “Procida”, ricorda l’amore per la sua terra, comprensibile anche solo dando un’occhiata al meraviglioso scorcio impresso nella copertina del disco. Per Stendhal, noto scrittore francese, Napoli “è la città più bella dell’universo”. Guido Piovene, a sua volta, ne sottolinea la bellezza, che cresce di giorno in giorno. Lì c’è il “golfo più bello della terra” e “si esce dalla schiavitù degli orari”.

“Procida nasce dopo un breve soggiorno nella zona”, ha spiegato. E ancora: “Descrivo la bellezza della mia terra, i suoi profumi e la gioia di stare in mezzo a quel paradiso”. Ma il cantante non nasconde “le sue contraddizioni”.

“Per me sei come il cielo”: dedica a una donna

“Per me sei come il cielo” è l’ultimo singolo di Franco J Marino in radio dal 7 aprile. Il brano fonda le sue basi sulla concezione della donna tipica della letteratura italiana del passato, a cui unisce il sentimento amoroso più puro e profondo.

Con la canzone, ha dichiarato lo stesso Franco J Marino, si esaltano i sentimenti e il valore della donna che, per la sua sensibilità e bellezza, “ho sempre messo al centro della mia vita”, ha spiegato. Quindi ha aggiunto: “Non lascia dubbi il testo che recita “Per me sei come il cielo”, accostando la donna all’infinito”.

Che ruolo ha la donna nella vita del cantante? “Si basa su una esperienza vissuta personalmente: è una dedica a una donna, ma ciascuno può farla sua. La donna è per me il fulcro della mia esistenza. L’ho sempre messa al centro, anche rischiando”. Poi il suo più bel messaggio: “Siamo su questa terra per amarci: l’amore è il motore della vita”.

I progetti di Franco J Marino

“Il mio ricordo più bello è ora: credo molto nel progetto “Napolatino”, ne abbiamo persino realizzato uno spettacolo molto bello”, ha raccontato.

Sulle grandi collaborazioni ha aggiunto: “Ne ho ricavato un grande arricchimento personale e non solo professionale. Con Lucio Dalla c’è stato un bel rapporto umano anche al di là della musica. C’è ancora anche con Andrea Bocelli“, che proprio nella domenica di Pasqua, lo scorso 12 aprile, ha incantato il mondo intero con la sua voce.





“Sto continuando a scrivere: restando a casa ho più tempo per proseguire i miei lavori in vista del prossimo album“, ha confidato parlando dei progetti futuri.