Tragico lutto per Katy Perry: la cantante ha scritto un post straziante via social.

Via social Katy Perry ha scritto un tenero e commovente messaggio dedicato alla sua gatta, Kitty Purry, scomparsa dopo ben 15 anni d’amicizia con la cantante.

Katy Perry: il lutto

“Spero possa riposare tra filetti di salmone e tartare di tonno nel paradiso dei gatti. Kitty grazie per le coccole e la compagnia che mi hai fatto per tutto questo tempo”, ha scritto Katy Perry, condividendo sui social una foto con la sua adorata gatta Kitty, scomparsa dopo 15 anni d’amicizia. Sembra che la cantante la trovò per caso quando la gatta, incinta, andò a bussare alla finestra di un suo ex fidanzato: da allora la cantante decise di adottarla e di non separarsene mai.

La povera Kitty non farà quindi la conoscenza della sua prima figlia: la cantante è incinta e lei e Orlando Bloom hanno ufficializzato il loro fidanzamento.

Per la cantante si tratta del primo figlio mentre Orlando Bloom è già padre di un bambino, Flynn, avuto dall’ex moglie, la modella Miranda Kerr. Dopo aver svelato la cicogna in arrivo Katy Perry ha anche fatto sapere che si tratterebbe di una femmina, ma ancora non si sa quale sia il nome o la presunta data di nascita della piccola.

Intanto la coppia starebbe aspettando con entusiasmo il suo arrivo e, dopo il dono dell’anello con rubino, sembra che i due stiano anche progettando le loro lussuosissime nozze.