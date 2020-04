Andrea Iannone sembra aver già dimenticato Giulia De Lellis grazie a una bellissima ex naufraga: di chi si tratta?

In fatto di bellezza bisogna dire che Andrea Iannone è parecchio fortunato. Tutte le sue ex fidanzate sono infatti delle splendide donne, da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis, solo per citare le più conosciute. Ad ogni modo, pare che dopo l’addio all’influencer romana, lo sportivo si stia già consolando fra le braccia di una nuova sensualissima soubrette. Come sostenuto da alcuni siti di gossip, sembra che si tratti niente meno che di una ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La quale avrebbe persino violato la quarantena per raggiungere il pilota nella sua casa di Lugano, in Svizzera.

Andrea Iannone di nuovo fidanzato?

La chiacchierata liaison con Giulia De Lellis, come tutti sappiamo, è finita da qualche settimana. Tuttavia Andrea Iannone sembra averla già dimenticata, così come lei è subito tornata tra le braccia dell’ex fidanzato Andrea Damante.

Il motociclista starebbe dunque frequentando una nuova conturbante fiamma, con la quale si sarebbe recentemente scambiato diversi infuocati messaggi sui social. Chi è dunque la fantomatica nuova fiamma dello sportivo?





Voci di corridoio la identificano in Cristina Buccino, 34enne originaria di Castrovillari che prese parte all’Isola dei Famosi qualche anno fa. Da un recente post della bella calabrese, alcuni fan avrebbero di fatto ravvisato degli elementi simili a quelli che apparivano dietro alla De Lellis quando scattava selfie nella casa di Iannone. Possiamo dunque dire che sia nata una nuova coppia?