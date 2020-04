Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, ha rivelato come loro due starebbero trascorrendo la quarantena.

Luigi Di Maio sta trascorrendo la quarantena con la fidanzata, Virginia Saba, che ha raccontato come i due trascorrerebbero il tempo in isolamento tra pizza e fornelli dopo gli impegni di lavoro.

Di Maio in quarantena con la fidanzata

Virginia Saba ha raccontato come starebbero trascorrendo la quarantena lei e Luigi Di Maio. A detta della giornalista Di Maio tornerebbe tutte le sere tardi dal lavoro, e quindi lei gli farebbe trovare la cena pronta, spesso con i suoi piatti preferiti. A darle una mano in casa però sarebbe lo stesso politico, che dopo la cena la aiuterebbe a fare i piatti e a sparecchiare. Per quanto riguarda la cucina Virginia Saba ha rivelato che a Di Maio piace molto cucinare, e che infatti avrebbe preparato un’ottima pizza: “ Ha fatto la pizza, ed era buonissima, veramente deliziosa.

L’ha fatta lievitare un giorno interno, in pochi minuti l’ha stesa sulla teglia, e ha messo tanto sugo e tanta mozzarella.” Per Pasqua avrebbero trascorso la giornata insieme, e lo stesso leader Cinque Stelle avrebbe fatto la spesa e cucinato il pranzo.





Quanto a lei e ai suoi capelli perfetti – che in molti hanno notato via social – Virginia Saba ha confessato che suo nonno fosse un parrucchiere, e che quindi avrebbe imparato qualche trucchetto per aggiustarsi l’acconciatura e, forbici alla mano, ogni tanto rimedierebbe anche al taglio di capelli del fidanzato. Insomma, tra i due tutto procede a gonfie vele e in tanti si chiedono se un giorno, a quarantena finita, Di Maio chiederà alla fidanzata di sposarlo. Intanto i due si dilettano ai fornelli, tra un impegno di lavoro e l’altro.