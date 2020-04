Gigi D’Alessio, il lutto per una fan: “Ora è con gli angeli”

Gigi D'Alessio ha dedicato a una sua fan scomparsa un commovente messaggio via social.

Gigi D’Alessio ha condiviso un toccante messaggio per la madre di una sua fan, improvvisamente scomparsa. Al cordoglio del cantante si è unito anche Nino D’Angelo, anche lui cantante seguitissimo dalla donna scomparsa.

Gigi D’Alessio: il lutto per la fan

Con uno straziante post via social Gigi D’Alessio ha voluto ricordare Rossella, mamma della sua fan Veronica e sua fan essa stessa, improvvisamente scomparsa. Nel suo messaggio il cantante ha cercato di lanciare un messaggio di speranza per la figlia della donna scomparsa, e al suo cordoglio si è aggiunto anche il collega e amico Nino D’Angelo, anche lui personaggio molto seguito dalla donna. “Ciao Veronica, volevo dirti che da oggi nel coro degli Angeli si sentirà anche la voce di tua mamma. Un abbraccio, vi voglio bene”, ha scritto D’Alessio, mentre Nino D’Angelo ha condiviso una sua foto con la donna.







Durante queste giornate di emergenza dovuta al Coronavirus Gigi D’Alessio ha utilizzato i social per esprimere il suo parere sulla vicenda, e in particolare si è anche scagliato anche contro Vittorio Feltri, colpevole di aver detto che i meridionali sarebbero “inferiori” anche per la gestione dell’emergenza in Italia.

Con un post al vetriolo via social Gigi D’Alessio si è unito alle altre celebrità che hanno espresso il loro dissenso per la vicenda con l’hashtag #Sonomeridionale, e si era detto soddisfatto del fatto che in molti – a seguito della frase shock di Feltri – avessero preso le distanze da quanto affermato dal direttore di Libero, rifiutandosi di acquistare il suo giornale.