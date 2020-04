Su Canale 5 andrà in onda Contagion, un film uscito nel 2011 che narra di una pandemia globale del tutto analoga a quella di coronavirus.

Venerdì 1 maggio 2020 andrà in onda in prima serata su Canale 5 il film Contagion di Steven Soderborgh uscito nelle sale nel 2011 e relativo ad un’epidemia globale del tutto simile a quella di coronavirus, quasi come ne fosse una previsione.

Contagion: il film su Canale 5

Diretto dal regista di Traffic, la pellicola narra di un’umanità disperata alle prese con un terribile virus. A dominare tutto il film vi è un’acuta paranoia che, stando a quanto riferito dall’autore, è ispirata ai toni realisti di film come Tutti gli uomini del presidente. Niente di più vicino e simile a quello che il mondo intero si sta trovando a vivere, tanto che prima della proiezione Mediaset ha optato per inserirvi una presentazione di Nicola Porro, giornalista contagiato e poi guarito dal coronavirus.

Costui inquadrerà il film e i suoi contenuti verificati da istituti clinici specializzati.

Una volta terminato, lo stesso presentatore condurrà una puntata speciale di Matrix dedicata all’emergenza sanitaria.

Il film

Contagion, realizzato grazie alla consulenza di studiosi del Centro di controllo delle malattia americano, racconta del virus MEV-1 che improvvisamente colpisce il nostro pianeta. Le sue caratteristiche sembrano analoghe a quelle del Covid-19. Anch’esso si è originato in Cina, chi lo contrae presenta febbre alta e tosse e i governi mettono in atto le stesse strategie per contenere i contagi. Tra gli attori che vi hanno preso parte vi sono Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard.