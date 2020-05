Fedez fa uno scherzo crudele a Chiara Ferragni: la reazione

Lo scherzo di Fedez a sua moglie Chiara Ferragni è spietato: l'influencer si vendicherà?

Fedez ha fatto un crudele scherzo a sua moglie, Chiara Ferragni: mentre l’influencer dormiva il rapper l’ha svegliata di soprassalto mettendo al computer un video al massimo del volume.

Fedez: lo scherzo a Chiara Ferragni

Fedez ha fatto un altro spietato scherzo a sua moglie, Chiara Ferragni. I due sui social hanno trascorso la quarantena intrattenendo i fan con i loro battibecchi e i loro scherzi esilaranti, ma è fuor di dubbio che quello in questione non sia risultato molto gradito a Chiara Ferragni. L’influencer lo ha fatto capire chiaramente facendo il dito medio a suo marito e mandandolo a quel paese.

Il rapper l’ha svegliata mettendo al massimo del volume un video circolato in rete durante l’emergenza in cui si sente un uomo urlare “ce la faremo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 2 Mag 2020 alle ore 2:33 PDT







A trovare che il video fosse divertente anche gli amici della coppia: Chiara Biasi, Luca Vezil e Young Signorino, che ha commentato il post di Fedez scrivendo “Ahah, eroe”.

Chiara Ferragni invece non ha commentato il post del marito, ma è fuor di dubbio che l’influencer – come sempre – non mancherà di vendicarsi postando anche lei un video sui social, per la gioia dei fan. Tra sketch comici e siparietti divertenti sembra che la quarantena dei due sia proseguita senza particolari incidenti e anzi, Fedez e Chiara Ferragni sembrano essere più innamorati che mai e in tanti si domandano se i due avranno presto un altro bambino.