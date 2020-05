Svelata l'identità di Sirius, il nuovo giovane corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Finalmente Gemma Galgani ha avuto modo di conoscere dal vivo il suo nuovo spasimante presentatosi sotto lo pseudonimo di Sirius. Nicola Vivarelli, questo il suo vero nome, è dunque il nuovo corteggiatore 26enne che chattava con la dama piemontese allo scopo di conquistarla. Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 4 maggio, il giovane ha quindi rivelato a tutti la sua identità. Non ha pertanto mentito quando parlava online con la dama torinese, visto che l’ufficiale di marina ha davvero l’età dichiarata. Nel mentre, il dating show condotto da Maria De Filippi è ritornato nel suo format originale, così il ragazzo si è presentato direttamente in studio.

Nicola Vivarelli: ecco chi è Sirius

Come traspare dalla biografia di Nicola su Instagram, il giovane di professione fa il marinaio e vive a Forte dei Marmi. Tuttavia, oltre alla carriera militare, pare essere anche un modello e un influencer, come del resto appare anche dal suo account ufficiale.

A quanto pare, però, la dama torinese sembra non essere ancora a conoscenza di questa seconda professione del suo nuovo spasimante. Di certo, però, si arriverà presto a parlarne in trasmissione, ma come la prenderà l’eterna rivale di Tina Cipollari? Nel mentre, ad ogni modo, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani hanno avuto il loro primo incontro, con un’esterna alquanto particolare per via delle restrizioni da Covid-19. Il bel marinaio ha domandato alla donna di vestirsi di bianco per l’occasione e anche lui si è presentato elegantemente abbigliato nella stessa tonalità. Mostratasi fin dall’inizio molto entusiasta dalle chat con Sirius, Gemma è apparsa molto emozionata per l’appuntamento. Vedremo dunque come procederà la conoscenza…