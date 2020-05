In una recente intervista, Andrea Denver ha raccontato il suo rapporto con Madonna: le parole dell'ex gieffino sulla regina del pop

Lo abbiamo imparato a conoscere nella Casa del Grande Fratello Vip, dove aveva instaurato un rapporto particolarmente affiatato con la bella Adriana Volpe. Ma evidentemente nel cuore di Andrea Denver c’è anche un’altra super bionda… stiamo parlando niente meno che di Madonna! In una recente intervista rilasciata al settimanale “Chi”, il modello veronese ha difatti parlato della sua amicizia con la regina del pop. Il 29enne ha raccontato nello specifico di quando la cantante pubblicò una sua foto con gli addominali in bella mostra. L’ex gieffino ha inoltre confessato che si scambia spesso dei messaggi privati con la popstar americana.

Andrea Denver parla di Madonna

“Ricordo che un giorno, mentre ero impegnato in un servizio fotografico, il mio cellulare cominciò a ricevere notifiche a raffica. Madonna aveva pubblicato una mia foto sul suo promo Instagram con un commento eloquente sui miei addominali”.

Così ha dunque raccontato Andrea Denver, precisando che da quel momento la Vamp iniziò a seguirlo. Per lui fu poi un’emozione incredibile quando poco dopo la stessa artista lo contattò in privato per chiedergli di partecipare al suo videoclip musicale Bit*h I’m Madonna.





“Con lei ho un bel rapporto di amicizia. Ci siamo anche visti a qualche evento e ci messaggiamo di frequente“, ha continuato ancora il modello. Sottolineando infine come la Ciccone sia una gran bella persona: “Mi piace molto il legame e il modo con cui vive la famiglia. Più volte abbiamo parlato di quanto sarebbe bello se venisse organizzato un suo concerto all’Arena di Verona. Sarebbe uno spettacolo unico”. Proprio come Alfonso Signorini, dunque, anche Madonna ha intuito e apprezzato il potenziale dell’ex concorrente del Gf Vip 4.