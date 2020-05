Madonna ha annunciato di essere guarita dal Coronavirus, e poi è andata a una festa di compleanno senza mascherina.

Pochi giorni fa Madonna ha rivelato via social di essersi sottoposta al test sierologico per il Coronavirus e di aver sviluppato gli anticorpi (dunque sarebbe guarita). A seguire la pop star è stata sorpresa a una festa di compleanno senza mascherina, e sui social è stata bersagliata dalle critiche.

Madonna senza mascherina a una festa

Madonna si è sottoposta al test sierologico per il Coronavirus e, siccome avrebbe sviluppato gli anticorpi per la malattia, ha pensato bene di recarsi alla festa dell’amico fotografo Steven Klein senza indossare la mascherina. I fan non hanno affatto gradito la vicenda, e ovviamente non hanno mancato di bersagliare la pop star. Solo pochi giorni fa Madonna aveva ammesso pubblicamente di essere guarita dal virus, e aveva affermato via social: “Quindi domani farò un lungo giro in macchina. Abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria del Covid-19.″

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Steven Klein (@stevenkleinstudio) in data: 3 Mag 2020 alle ore 12:19 PDT







Non è la prima volta che la cantante viene bersagliata dalle polemiche in piena emergenza Coronavirus: all’inizio dell’epidemia era finita nell’occhio del ciclone per aver detto via social che a suo avviso il virus sarebbe stato “giustamente democratico” perché avrebbe colpito tutti indistintamente, dai ricchi ai poveri.

In tanti hanno criticato la cantante per le sue affermazioni, che in molti hanno trovato fortemente indelicate.