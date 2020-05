Chiara Ferragni è tornata al lavoro dopo oltre due mesi di quarantena forzata: il look da ufficio della blogger cremonese

Chiara Ferragni ha immediatamente approfittato della semiapertura della cosiddetta Fase 2, dopo il lungo lockdown generato dall’emergenza Coronavirus. La nuova serie di provvedimenti governativi ha infatti come obiettivo quello della ripartenza cauta, mentre si cerca di convivere con l’epidemia in attesa di una soluzione definitiva. Tra le aziende che hanno riaperto dopo due mesi di chiusura c’è dunque anche quella della blogger cremonese, che per il momento ha tuttavia optato per una ripresa non del tutto a pieno ritmo.

La fashion influencer continua infatti a far lavorare i suoi dipendenti in modalità smart working. Tuttavia poche ore fa ha voluto recarsi da sola nel suo ufficio milanese, allo scopo di prendere parte a una videoconferenza modaiola. Per l’occasione, dunque, non poteva che dare il meglio di sé in fatto di look.

Lasciate a casa tute comode e pantofole, Chiara Ferragni ha sfoggiato un outfit da perfetta donna in carriera, come si può vedere dalle foto apparse sul suo profilo Instagram.