Ecco chi è e cosa fa Emanuele Berardi, figlio minore di Barbara D'Urso nato dopo Gianmauro

Nonostante sua madre sia una delle più grandi protagoniste della tv italiana, lui invece preferisce vivere in maniera molto più defilata. Stiamo parlando di Emanuele Berardi, secondogenito di Barbara D’Urso, che ha intrapreso una carriera molto diversa da quella della conduttrice partenopea. Il 32enne fa infatti il fotografo e il regista, realizzando dunque il sogno di tramutare le sue passioni in un vero e proprio mestiere.

Emanuele Berardi: lavoro e vita privata

Emanuele Berardi è nato a Roma nel 1988 e dopo il divorzio dei genitori è cresciuto con il fratello maggiore Gianmauro insieme a mamma Carmelita. Anche se entrambi i figli di Barbara D’Urso avrebbero potuto sfruttare la notorietà della madre, hanno invece entrambi deciso di crearsi un futuro da soli. Gianmauro è difatti diventato un medico, mentre Emanuele ha scelto una carriera più artistica, muovendo i suoi primi passi come assistente a fianco di grandi esperti del settore.

In poco tempo, ad ogni modo, i suoi lavori sono apparsi su alcune delle più importanti riviste nazionali, come “Grazia” e “Vanity Fair”.





Piuttosto restio a parlare della propria vita privata, Emanuele Berardi ha un profilo Instagram dove mostra quasi solo i suoi reportage in giro per il mondo. Il gossip rivela però che il giovane dovrebbe essere stato fidanzato per due anni con la modella slovacca Andrea Lehotska. Nel 2019 la cronaca rosa lo ha poi accostato alla cantante Bianca Atzei, indiscrezione rimasta tuttavia priva di fondamento.