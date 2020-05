Barbara D’Urso: “Mio marito mi ha tradita”

Come sono andate davvero le cose tra Barbara D'Urso e Michele Carfora? La conduttrice ha sempre dichiarato che lui l'avesse tradita.

In occasione del compleanno di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso è stato trasmesso un filmato sulla storia della conduttrice, dalla morte della madre alla fine del suo matrimonio con Michele Carfora, avvenuta nel 2006. La conduttrice ha distolto lo sguardo dalle immagini riguardanti il suo ex, e del resto ha sempre sostenuto che lui l’avesse tradita.

Barbara D’Urso: il tradimento del marito

Tra frecciatine e recriminazioni reciproche il matrimonio tra Barbara D’Urso e Michele Carfora naufragò nel 2006, dopo appena 4 anni dal fatidico sì. All’indomani dal divorzio la conduttrice affermò che Carfora l’avesse tradita e infatti spuntarono alcune foto che ritraevano il ballerino in compagnia di un’altra donna. Lui ha sempre negato, affermando che la relazione fosse iniziata una volta che lui si era già separato dalla conduttrice.





“Lei invece di spiegare ai giornali che ci eravamo già lasciati, fu fotografata poco dopo sotto l’insegna ‘Separazioni e divorzi’ del tribunale. Disse che l’avevo tradita. Lì, come si dice a Roma, ho “sbroccato”. Non fu un comportamento corretto”, ha affermato Carfora asserendo che la conduttrice avesse cercato di passare per vittima. In occasione del compleanno di Barbara D’Urso, il 7 maggio 2020, a Live – Non è la D’Urso è stato ospitato a sorpresa suo fratello Riccardo, ed è stato mandato in onda un filmato riguardante la carriera e la vita privata della conduttrice, dai momenti più tristi (come la morte della madre) a quelli più felici (come il successo tv e la nascita dei suoi due figli). Barbara D’Urso non ha nascosto le proprie lacrime per l’emozionante filmato, e quando sono state mandate in onda le immagini riguardanti l’ex marito ha distolto lo sguardo.