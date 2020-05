Come sta oggi Nicoletta Braschi, nota attrice nonché moglie di Roberto Benigni, dopo l’incidente avvenuto nel 2012

Lo scorso 19 aprile 2020 la bella e brava Nicoletta Braschi ha festeggiato i suoi primi 60 anni. Originaria di Cesena, conobbe Roberto Benigni negli anni Ottanta e con lui si sposò nel 1991, divenendone sostanzialmente non solo la moglie ma anche la musa. La coppia ha di fatto lavorato insieme in svariati film, tutti di grandissimo successo, come Il piccolo diavolo, Il mostro, Johnny Stecchino e l’insuperabile La vita è bella, che vinse anche l’Oscar. Tuttavia forse non tutti sanno che qualche anno fa, precisamente nel 2012, Nicoletta si è trovata coinvolta in un grave incidente stradale, che le ha messo a repentaglio sia la vita privata sia la carriera.

Nicoletta Braschi dopo l’incidente

L’incidente avvenne per una piccola distrazione dell’autista di Nicoletta, che perse il controllo della vettura dopo essere stato accecato dal sole. La macchina finì così contro un palo e Nicoletta Braschi si salvò per il rotto della cuffia.

Diverse cicatrici sono infatti rimaste sul suo volto, mentre la sua vita professionale è rallentata di colpo. Già dopo La vita è bella, a onore del vero, l’attrice aveva iniziato a calcare meno le scene.





“Ho capito che le cicatrici che ancora porto sono come una carta geografica. Sono come le rughe: i segni della vita di cui andare fieri”. Così ha dichiarato Nicoletta Braschi in una recente intervista. Tra cinema, teatro e vita, da più di 30 anni a oggi resta in ogni caso una costante nell’esistenza dell’artista romagnola, ossia il grande amore della sua vita, Roberto Benigni.