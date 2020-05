Oltre al noto fratello Nicola, Luca Zingaretti ha anche una sorella: si chiama Angela e si somigliano molto

Il suo volto è costantemente abbinato a quello del commissario Montalbano, ma Luca Zingaretti è un attore molto talentuoso che ha dimostrato le sue capacità in numerose altre occasioni. Insieme al fratello, è del resto da sempre sotto i riflettori: Nicola è infatti il Presidente della Regione Lazio, ma i due hanno anche una sorella, Angela, che è direttrice di banca.

Luca Zingaretti: chi è la sorella

I tra fratelli Zingaretti non potrebbero essere più diversi tra loro. Luca è il più irascibile, Nicola il più riflessivo e Angela la più organizzata. A svelarlo era stato qualche tempo fa lo stesso presidente Nicola, che si confidò a un noto settimanale di attualità: “Siamo molto uniti e questo è il risultato dello straordinario lavoro fatto dai nostri genitori. Ci hanno insegnato l’amore nel significato più bello del rispetto e della condivisione con l’altro”.

Angela e i suoi fratelli hanno anche voluto organizzare una serata in ricordo della loro particolare storia famigliare. Hanno così raccontato della fuga della loro madre da Auschwitz alla giovanissima età di 7 anni. La quale poi si salvò dalla deportazione insieme alla sorella e ai genitori. Pur non essendo una famiglia completamente ebrea, il 16 ottobre 1943 alcuni soldati tedeschi entrarono nella casa del nonno Angelo, che però si nascondeva in un convento. Sua nonna ebbe così l’astuzia di salvare sé stessa e la figlia mostrando ai militari i suoi documenti con il cognome da nubile.