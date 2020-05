Confidandosi sui social con alcuni fan, Paolo Ciavarro ha parlato dei suoi desideri per il futuro, ma di Clizia Incorvaia nemmeno l'ombra...

La liaison tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip ha appassionato davvero tutti i telespettatori. Ora anche su Instagram sono molti i follower che li amano, pertanto il figlio di Eleonora Giorgi ha deciso di confidarsi con la sua community rivelando delle confessioni inaspettate. Il giovane ha difatti manifestato apertamente la voglia di sposarsi e avere figli, ma a quanto pare non ha ricevuto nessun commento da parte della sua dolce metà.





Lasciandosi dunque andare con i suoi fan, Paolo Ciavarro ha risposto a diverse domande, molte delle quali hanno generato anche un certo sgomento. Le più attese erano naturalmente quelle che si riferivano al rapporto con la bella Clizia, al momento ancora lontana da lui per via del lockdown da Coronavirus. Un utente, nello specifico, ha domandato al figlio d’arte come si vedrebbe tra dieci anni.

Così la risposta di Paolo è stata molto precisa: sposato, con figli e con una carriera professionale stabile e ben avviata.

Clizia non risponde a Paolo Ciavarro

Si tratta di ambizioni del tutto apprezzabili, soprattutto per un ragazzo della sua età. Tuttavia come la penserà Clizia Incorvaia a tal proposito? Ricordiamo infatti che la blogger ha già una figlia nonché un matrimonio fallito alle spalle. Per tale motivo, potrebbe avere delle prospettive di vita molto diverse rispetto a quelle del bel Ciavarro Junior. Ad ogni modo, come avrà reagito alle dichiarazioni dell’ex gieffino? A quanto pare Clizia si è chiusa in un rigoroso silenzio, non lasciando trasparire nessun commento a riguardo sul suo profilo Instagram. Cosa sarà dunque successo alla coppia?