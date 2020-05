Simona Ventura ha mostrato ai fan la ricrescita dei suoi capelli, ed è stata travolta da critiche impietose.

Come molti altri vip in quarantena anche Simona Ventura ha mostrato la sua “nostalgia” per il parrucchiere, e sui social i fan si sono scatenati difronte alla ricrescita impietosa dei capelli della showgirl.

Simona Ventura e la ricrescita: la foto

Paola Barale si è tagliata i capelli da sola, Diletta Leotta ha avuto qualche incidente con la tinta fatta in casa e Simona Ventura ha mostrato, suo malgrado, la ricrescita dei suoi capelli ai fan. Le critiche e le battutine non sono mancate, e sui social in tanti le hanno intimato di prendere appuntamento dal suo parrucchiere di fiducia. La conduttrice non se l’è presa e non ha replicato ai commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 13 Mag 2020 alle ore 4:41 PDT

Del resto ci sono problemi ben più gravi di trucco e parrucco, e ne sa qualcosa la collega Barbara D’Urso: la conduttrice è stata letteralmente travolta dalle critiche quando ha mostrato i parrucchieri e i make up artist che l’hanno aiutata a prepararsi prima di una messa in onda a Live – Non è la D’Urso.

La food blogger Benedetta Rossi invece, con la sua genuinità, ha cercato di far sorridere i suoi fan e ha mostrato senza imbarazzo la vistosa ricrescita dei suoi capelli. Anche Simona Ventura seguirà il suo esempio con un po’ di sana autoironia? Per il momento la conduttrice, così come le altre celebrities italiane, ha esortato i suoi fan a restare a casa, rispettando le direttive imposte dal governo per cercare di contenere l’epidemia da Coronavirus.