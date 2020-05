Elettra Lamborghini festeggia il compleanno: la torta confonde i fan

Elettra Lamborghini ha festeggiato il compleanno in famiglia, ma a catturare l'attenzione dei fan è stato un curioso dettaglio sulla torta.

Il 17 maggio 2020 Elettra Lamborghini ha festeggiato il suo 26esimo compleanno ma ha deciso di far finta che fossero solamente 18, e così sulla torta ha fatto mettere due candeline che indicassero proprio il suo raggiungimento della maggiore età. Il dettaglio ha confuso alcuni fan che le hanno fatto gli auguri proprio per i 18 anni.

Elettra Lamborghini: il compleanno

Una torta e una semplice festa in famiglia per Elettra Lamborghini, che ha festeggiato il suo 26esimo compleanno in compagnia dei genitori Tonino e Luisa, e dei fratelli Ferruccio,Lucrezia e Flaminia. Assente il fidanzato (e promesso sposo) Dj Afrojack, con cui l’ereditiera ha trascorso la quarantena. L’anello alla sua mano non è ancora sparito, quindi è chiaro che il fidanzato non fosse presente – forse – per motivi di lavoro, e che quindi non abbia disertato il compleanno per una lite avuta con l’ereditiera.

Come al solito Elettra Lamborghini ha stupito i fan facendo finta che di anni ne avesse compiuti soltanto 18, e in molti ci sono cascati facendole gli auguri per la maggiore età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 17 Mag 2020 alle ore 5:11 PDT







A causa dell’emergenza Coronavirus lei e Dj Afrojack hanno dovuto rimandare le nozze, ma durante la quarantena i due si sarebbero impegnati proprio nei preparativi per la realizzazione dell’evento che, con tutte le probabilità, verrà celebrato nel 2021. Per il momento la coppia sembra essere più affiata che mai e i fan sui social non vedono l’ora di sapere quando ci saranno i tanto attesi fiori d’arancio.