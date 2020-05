Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini stanno insieme? L’incontro

Eros Ramazzotti ha un flirt con Sonia Lorenzini? I due sono stati sorpresi insieme in un maneggio, e sembrava esserci grande complicità.

A sorpresa Eros Ramazzotti è stato pizzicato in un maneggio in compagnia di un ex volto di Uomini e Donne: si tratta di Sonia Lorenzini, ex fiamma di Federico Piccinato. I due hanno iniziato una frequentazione?

Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini insieme?

Dopo l’inaspettata separazione da Marica Pellegrinelli Eros Ramazzotti è tornato ad essere single, e in tanti si chiedono quale sarà la sua prossima fiamma. Il cantante è stato sorpreso in compagnia dei suoi figli più piccoli (Raffaella e Gabrio Tullio) in un maneggio di Roma. Con loro sarebbe stata presente Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne da poco tornata single dopo la sua rottura con l’ex corteggiatore Federico Piccinato. Stando alle foto circolate sul web tra i due ci sarebbe stata una certa complicità, e molto cavallerescamente Eros avrebbe aiutato la ragazza a salire in sella a un cavallo.





A quanto pare la storia tra la Lorenzini e Federico Piccinato sarebbe naufragata solo di recente, e per cui non è chiaro se l’ex tronista sia pronta a buttarsi a capofitto in una nuova storia. Lo stesso vale per Eros Ramazzotti, tornato single dopo il suo secondo matrimonio durante l’estate 2019. A detta di Sonia Lorenzini i due si sarebbero conosciuti proprio al maneggio, e a tal proposito lei ha affermato: “Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata.” I due si incontreranno di nuovo?