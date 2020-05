Fabio Colloricchio, ex volto di Uomini e Donne, si trova in Spagna con la fidanzata Violeta: entrambi hanno scoperto di aver avuto il Coronavirus

Anche l’ex protagonista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato il diretto interessato in un suo post su Instagram, mentre in questo periodo si trova in Spagna insieme alla fidanzata Violeta Mangrinyan, conosciuta nel reality iberico Supervivientes. Colloricchio, nello specifico, ha pubblicato online i risultati del test eseguito in una clinica di Madrid, secondo il quale sia lui sia la sua compagna hanno appunto avuto il Covid-19.

Fabio Colloricchio positivo al Coronavirus

“Abbiamo avuto il Covid-19, ma l’abbiamo superato e ora abbiamo gli anticorpi, siamo immuni e non siamo contagiosi”. Così ha dunque commentato l’ex tronista, consigliando poi a chi avesse dei dubbi di fare il test. L’affermazione del giovane ha però destato molte perplessità nei fan, considerato che in Italia sui test non c’è ancora molta chiarezza.

Colloricchio ha però tenuto a precisare in un video che i medici gli hanno assicurato che la malattia è superata, ma che tuttavia che l’immunità non è sicura al 100%.