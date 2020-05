La food blogger Benedetta Rossi è stata ancora una volta vittima degli haters, ma le offese sono finite sul profilo della collega Benedetta Parodi

Benedetta Rossi è diventata senza dubbio una delle blogger più popolari nel settore del food, dando vita alla pagina social “Fatto in casa” che a oggi raccoglie quasi 3 milioni di fan. Negli ultimi tempi, tuttavia, è diventata sovente preda degli haters, in particolare per le offese ricevute su Twitter. Nonostante sia stata definita con parole che preferiamo non ripetere, Benedetta è riuscita ugualmente a perdonare l’utente che le rivolse quelle cattiverie. Oggi, tuttavia, si è trovata sua malgrado ancora coinvolta nei commenti degli “odiatori del web”.

Benedetta Rossi bersagliata dagli haters

Da quando è stato posto fine alla quarantena da coronavirus, Benedetta Rossi è tornata a registrare nuove puntate dei suoi programmi culinari. Nello specifico su Instagram ha poi postato le immagini dello studio, chiedendo ai suoi sostenitori consigli per il colore della parete di fondo. Alcuni commenti hanno però attirato le attenzioni del pubblico, in quanto rivolti alla collega Benedetta Parodi.

“L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta”, “Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare? E sono stata anche gentile”: queste sono appunto alcune delle offese che si leggono sotto al post. Come per ironia della sorte, le critiche sono però apparse sul profilo della stessa Parodi!





Per ora la food blogger marchigiana ha preferito non rispondere. Ad ogni modo non si esclude che possa farlo a breve, proprio come successe qualche settimana fa.