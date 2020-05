Mara Venier sarà la madrina della prima figlia di Eleonora Daniele: la conduttrice di casa Rai spiega il motivo di questa sua scelta

La nascita della prima figlia di Eleonora Daniele si fa sempre più vicina. La conduttrice di Storie Italiane darà infatti alla luce la sua primogenita Carlotta ai primi di giugno. Il nome scelto per la piccola è peraltro un omaggio alla nonna della presentatrice, che perse quand’era solo una ragazzina. Il parto dovrebbe inoltre avvenire in maniera naturale, visto che la gravidanza della 43enne padovana è proseguita in modo impeccabile nonostante l’emergenza Coronavirus.

Eleonora Daniele sceglie la Venier

Qualche mese fa, nel corso di una puntata di Domenica In, Eleonora Daniele aveva chiesto a Mara Venier di diventare la madrina di battesimo della prossima nascitura. Il motivo di questa sua scelta lo ha spiegato la diretta interessata durante un’intervista concessa a un settimanale nostrano, svelando il grande rapporto di amicizia che da anni la lega a zia Mara.

Nonostante le restrizioni da Covid-19, il battesimo di Carlotta dovrebbe avvenire verso ottobre, con la speranza di non dover più usare le mascherine. “Spero che la mia famiglia, che è di Padova, possa venire a Roma per il parto. Sarebbe bellissimo”, ha precisato ancora l’ex gieffina.





Nella stessa intervista, Eleonora Daniele ha inoltre già ammesso che sarà una madre severa per la nuova arrivata. “Penso che viziare un figlio non sia un bene. L’amore di una madre deve esprimersi non concedendogli tutto, ma dando il giusto coraggio per affrontare le battaglie”. La professionista ha inoltre sottolineato di non credere nella “mamma amica”, ma nella figura del genitore come guida.