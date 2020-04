Eleonora Daniele ha rivelato cosa farà dopo la nascita della sua prima figlia, Carlotta, attesa per giugno.

Eleonora Daniele ha rivelato cosa farà dopo la nascita della sua prima figlia, Carlotta, attesa per giugno 2020. La conduttrice ovviamente si prenderà una pausa dalla tv durante la maternità, ma già avrebbe fatto importanti progetti.

Eleonora Daniele: l’arrivo di Carlotta

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, e molti hanno sempre apprezzato la sua professionalità, il suo garbo e la sua semplicità. A maggio la conduttrice si prenderà una meritata pausa dalla tv per concedersi il tempo necessario per prepararsi all’arrivo della piccola Carlotta, la prima figlia che lei e suo marito Giulio Tassoni avranno a giugno. Nonostante la meritata pausa dal piccolo schermo la conduttrice ha confessato che quando la quarantena lo permetterà sarebbe sua intenzione rimettersi a studiare: “Mi aspettano degli esami che sto preparando per una seconda laurea in Psicologia”, ha rivelato la conduttrice.





Insomma, non solo la famiglia e l’arrivo della piccola Carlotta, ma anche la formazione e la carriera personale: Eleonora Daniele è una professionista a tutto tondo e non ha mai smesso d’interessarsi agli studi e ai libri.

Intanto a casa sua fervono i preparativi per l’arrivo della piccola, e la stessa conduttrice ha rivelato di essere rimasta incinta poco dopo le nozze (celebrate durante l’estate 2019): “Forse era dentro di me, nella mia testa, nei miei sogni. Dopo il matrimonio… la magia! Si vede che Dio ha voluto così”, ha dichiarato nel salotto di Mara Venier, sua collega e grande amica (alla quale avrebbe chiesto di fare da madrina di battesimo proprio alla piccola Carlotta).