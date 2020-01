Eleonora Daniele sarà mamma per la prima volta: la conduttrice ha dato il lieto annuncio in diretta televisiva svelando anche che avrà una bambina.

Eleonora Daniele ha confessato in diretta televisiva di essere incinta della sua prima figlia. Lo scorso settembre la conduttrice è convolata a nozze con Giulio Tassoni, suo compagno da oltre 16 anni.

Eleonora Daniele è incinta

A mettere a tacere una volta per tutte il rumor che la voleva incinta ci ha pensato la stessa Eleonora Daniele, la quale ha finalmente confermato le voci in circolazione. La bella conduttrice – che a settembre era convolata a nozze con il suo storico compagno, Giulio Tassoni – ha rivelato di essere incinta della sua prima figlia. Una gravidanza desiderata e che giunge a coronamento dei 16 anni d’amore tra la conduttrice e suo marito. La proposta di nozze era giunta il 20 agosto 2017 – giorno del compleanno della conduttrice – quando l’imprenditore per festeggiare le aveva fatto trovare un prezioso anello.

Eleonora Daniele non ha mai fatto segreto di desiderare una famiglia tutta sua, e ha dichiarato che – se tutto andrà per il verso giusto – continuerà a condurre i suoi programmi fino a quando la gravidanza glielo consentirà.

“Ho visto molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo. Quindi se mi dovesse succedere farei lo stesso”, ha dichiarato. Dopo le sue fatidiche nozze erano stati in molti a ipotizzare che presto sarebbe arrivato un bebè, specialmente perché la conduttrice da alcuni mesi a questa parte aveva iniziato a indossare vestiti più ampi per nascondere le prime rotondità e le forme generose della gravidanza. Ancora è mistero sul nome e sulla data in cui nascerà il suo primo bebè che, come ha confermato la stessa conduttrice, sarà una bambina.