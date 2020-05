Ilary Blasi ha condiviso con i fan alcune foto di sua mamma Daniela da giovane: la donna e la conduttrice sono due gocce d'acqua.

La moglie di Francesco Totti ha certamente ereditato la sua bellezza da sua madre Daniela, in tutto e per tutto identica a lei. Nelle foto pubblicate sui social network, in cui appaiono insieme, Ilary Blasi e sua madre sembrano due gocce d’acqua.

Ilary Blasi: chi è Daniela

La mamma di Ilary Blasi si chiama Daniela Serafini, vive a Roma e svolge il mestiere di vigilessa. Le due si assomigliano in una maniera incredibile. Da sua mamma, Ilary ha preso i lineamenti, i capelli dorati e gli occhi chiari. L’ex conduttrice del Grande Fratello ha pubblicato diverse foto insieme a lei in occasione del matrimonio della sorella Silvia, a cui la presentatrice si è recata accompagnata dal marito Francesco Totti. Ilary è stata testimone di nozze, ed è stata piuttosto criticata sui social network: molti ritenevano che il completo giallo che ha indossato per l’occasione non fosse appropriato.

Daniela è sempre stata una mamma presente ma discreta: proprio lei ha accompagnato sua figlia Ilary ai primi provini per il mondo della tv e oggi, è una nonna dolce e premurosa nei confronti dei suoi nipotini. Oltre a Ilary ha avuto altre due figlie: la più piccola, Melory, e Silvia. In occasione della festa della mamma Ilary Blasi ha condiviso via social alcuni scatti di suo madre da ragazza, e i fan non hanno potuto fare a meno di notare che le due siano davvero due gocce d’acqua.