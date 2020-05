Intervistato da Mara Venier Al Bano ha parlato del rapporto con la madre Jolanda, ma anche di Loredana Lecciso e Romina Power

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Al Bano ha parlato con la conduttrice Mara Venier del rapporto con la madre Jolanda, scomparsa qualche mese fa, senza tralasciare ovviamente l’argomento Loredana Lecciso e Romina Power.

Al Bano a Domenica In

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Mara Venier ha trasmesso un filmato riguardante i momenti più importanti della vita del cantante e un breve tributo a mamma Jolanda, scomparsa qualche mese fa. “Lasciamelo dire, che donna. Vedendo ciò che è successo dopo, ha scelto il periodo giusto per andar via da questa terra. Anche perché lei era troppo abituata a dare e a fare per gli altri. Era una donna straordinaria, saggia, che seminava felicità e serenità. Stupiva sempre”, ha dichiarato il cantante.

In seguito Mara Venier e Al Bano hanno ricordato Detto Mariano, compositore che ha avuto un grande ruolo nella vita del cantante.

“Io e Romina stavamo insieme. Poi, lei si è accorta di essere in dolce attesa. È stato inaspettato, per me e per lei. Non sapevamo che fare. Così, Detto Mariano ci ha guardati e ha esclamato: sposatevi, no? Quello che succede succede. E noi l’abbiamo fatto”.

Il discorso, quindi, è finito sul rapporto con Romina Power, con il cantante che ha cercato di rimanere sul vago. Mara Venier ha allora cercato di leggere una poesia scritta dalla Power per il compleanno del suo ex marito, con quest’ultimo che però l’ha prontamente bloccata: “Poi mi raccomando, la par condicio. Ti ricordo che questa trasmissione è seguita sia da una parte che dall’altra. Io voglio vivere sereno, volevo parlare solo di musica, ma poi si va sempre a parlare della mia vita sentimentale. Mi raccomando, bisogna volersi bene, non mettiamoci in difficoltà”.

Un chiaro riferimento a Loredana Lecciso, con la conduttrice che ha replicato: “Al Bano, ma Loredana non mi ha mandato niente, eh! Comunque abbiamo un po’ di tempo: non ho più lanciato altri tre video che ti riguardano, quindi a questo punto, anche tu, par condicio per par condicio, spiegaci un po’ come stanno le cose.

Almeno ne parliamo una volta per tutte”. Al Bano a sua volta ha affermato: “Mara, forse non hai chiesto niente. Come stanno le cose? Stanno come stanno. Ho un equilibrio, mi dedico equamente alle persone, al pubblico, alle donne che mi amano e che amo. Non c’è molto altro da dire”.