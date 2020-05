La food blogger Benedetta Rossi ha deciso di rispondere agli insulti degli haters che l'avevano presa di mira paragonandola a Benedetta Parodi

Qualche settimana fa Benedetta Rossi era stata pesantemente insultata dal solito hater di turno, mentre nei giorni scorsi è stata nuovamente presa di mira da alcuni fan della collega Benedetta Parodi. Quest’ultima aveva di fatto pubblicato una foto dello studio dove registrerà il suo nuovo programma. Così qualcuno tra i suoi ammiratori aveva iniziato ad attaccare la food blogger di “Fatto in casa da Benedetta”.

Benedetta Rossi: replica a tono

“L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta”, ha per esempio scritto qualcuno. “Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare? E sono stata anche gentile”, ha commentato ancora qualcun altro. “Non paragoniamo le due. Una è una signora l’altra una contadina”, ha infine concluso un ulteriore fan. La nota youtuber ha pertanto deciso di commentare tali attacchi ricevuti con un post sul suo profilo Instagram, che riportiamo nella sua interezza: