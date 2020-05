La villa di Paola Ferrari è un sogno: dal giardino con piscina agli interni con mobili antichi.

Paola Ferrari abita in una splendida villa nel cuore di Roma, sulla splendida via dell’Appia Antica. La conduttrice ha condiviso via social alcuni scatti della prestigiosa abitazione in cui abita con la sua famiglia.

Paola Ferrari, la casa

La conduttrice Paola Ferrari ha una splendida casa in uno dei luoghi più suggestivi di Roma: l’Appia Antica. Circondata da uno splendido giardino (dove la conduttrice ama giocare col suo cane, Aragon) la casa è provvista di interni di pregio, mobili antichi e dettagli di lusso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Ferrari (@paolaferrari_db) in data: 30 Apr 2019 alle ore 5:55 PDT

La cucina è classica ed elegante, ed è qui che la conduttrice ama preparare alcuni dei suoi prelibati manicaretti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Ferrari (@paolaferrari_db) in data: 8 Gen 2019 alle ore 12:01 PST



Uno degli angoli preferiti dalla conduttrice è sicuramente il maestoso giardino che circonda la casa, e dove lei ama concedersi la colazione nelle soleggiate mattine di primavera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Ferrari (@paolaferrari_db) in data: 21 Apr 2018 alle ore 4:29 PDT



In salotto sono presenti dettagli dallo stile classico, tutti di colore bianco.

Si tratta sicuramente di uno degli angoli più magici della casa, specialmente durante le feste Natalizie (e con l’albero di Natale).