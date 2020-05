Luca Onestini e Ivana Mrazova sono finalmente tornati ad abbacciarsi dopo il lockdown: la felicità della coppia palesata sui social

Le ultime settimane non sono certo state un periodo facile per Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due ex gieffini si sono infatti trovati costretti a passare la quarantena da coronavirus separati, visto che al momento del lockdown lei si trovava ancora in Repubblica Ceca dov’era andata a trovare la sua famiglia. Luca invece è rimasto a Milano, dove ha continuato a lavorare in radio insieme al compare Raffaello Tonon.

Luca Onestini riabbraccia Ivana

Per l’ex gieffina inoltre è stato peraltro particolarmente complicato tornare in Italia, come da lei stessa raccontato sul suo profilo Instagram. Oggi, tuttavia, dopo la quarantena di due settimane per questioni di sicurezza, la modella è tornata ad abbracciare la sua dolce metà, non nascondendo l’immensa felicità provata. Entrambi hanno di fatto condiviso sui social una IG Stories dove apparivano raggianti e innamorati più che mai.

È stato tuttavia l’ex tronista di Uomini e Donne a dedicare le parole più dolci alla sua fidanzata tramite un post. In esso il modello ha anche raccontato come ha vissuto questi mesi di lontananza forzata: