Nelle stories successive, Fedez appare poi con il suo solito look, ma lo scherzo aveva già fatto il giro dei social.

In una storia su Instagram il rapper Fedez ha voluto spaventare i fan, facendo uno scherzo ai follower in cui appare calvo. Un gioco a cui ha partecipato anche la moglie Chiara Ferragni, che nelle storie successive ha poi mostrato il solito look del marito che nel frattempo si è fatto fare una manicure dall’estetista.

Fedez calvo: lo scherzo

Con la fine del lockdown, molti personaggi famosi hanno subito approfittato della riapertura di parrucchieri e centri estetici per un taglio netto ai capelli o per la cura del proprio corpo, e tra questi non potevano di certo mancare la coppia social per antonomasia Fedez e Chiara Ferragni che hanno voluto però attuare uno scherzo su Instagram.

Il barbiere in casa Ferragnez è arrivato a domicilio e sull’ormai noto terrazzo di City life su richiesta della Ferragni, ma qui ecco la sopresa.

Fedez ha postato una foto sulle stories di Instagram in cui è completamente calvo, con a corredo dello scatto un’ironica didascalia “Vi piace il mio nuovo taglio?”.

Come già abbiamo anticipato, si è trattato di uno scherzo che la coppia ha voluto fare ai follower di Instagram. Nelle stories successive, il marito poi appare con il suo solito look. Scherzo fino ad un certo punto, perché Fedez ha poi approfittato dell’estetista per una manicure con tanto di smalto decorato alle unghie. Sarà piaciuta questa brillante idea questa volta alla moglie?