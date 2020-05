Chiara Ferragni in lacrime sui social: cos'è successo? A svelarlo è stato suo marito, Fedez.

Chiara Ferragni è stata ripresa in un video del marito Fedez mentre era in lacrime. Il rapper ha spiegato subito i motivi ai fan prendendo bonariamente in giro sua moglie.

Chiara Ferragni in lacrime: i motivi

Non sono poche le volte che Chiara Ferragni si è commossa in diretta social, e spesso suo marito Fedez l’ha presa in giro bonariamente proprio con i suoi fan di Instagram. Questa volta l’influencer si è commossa per il film Alla ricerca di Nemo, che stava guardando insieme a suo figlio Leone.

L’influencer ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella sua casa di Milano insieme al marito, Fedez, al figlio Leone e al suocero Franco Lucia. La coppia si è data da fare sui social per coinvolgere i fan in alcune importanti iniziative benefiche: i due hanno organizzato una raccolta fondi che ha permesso di ampliare in pochissimi giorni un’ala della terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Sempre attraverso i social Chiara Ferragni e il rapper hanno intimato ai fan di restare a casa, attenendosi alle regole imposte per l’emergenza.





Con la Fase 2 per l’emergenza Coronavirus la coppia è lentamente tornata a una vita quasi normale, e i due si sono mostrati mentre si concedevano una passeggiata all’aria aperta insieme al piccolo Leone.

Sia Chiara Ferragni sia il bambino hanno festeggiato il compleanno in casa, in quarantena, lontani dal resto della loro famiglia. L’influencer ha improvvisato una piccola festa casalinga per il suo piccolo, mentre Fedez ha organizzato la sua preparando una torta.