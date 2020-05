Davide Basolo, sui social spunta l’ex fidanzata aspirante Miss

Davide Basolo è stato legato per diverso tempo a una bellissima aspirante Miss. Come la prenderà Giovanna Abate?

A Uomini e Donne è stata finalmente svelata l’identità del corteggiatore di Giovanna l’Alchimista: si tratta di Davide Basolo. I fan sui social si sono scatenati alla ricerca di indizi sull’identità del misterioso corteggiatore, ed è emerso che una delle sue ex fidanzate sarebbe stata un’aspirante Miss Italia.

Davide Basolo, l’ex fidanzata

Mentre a Uomini e Donne Davide Basolo dovrà vedersela contro gli altri corteggiatori di Giovanna Abate (Sammy Hassan e Alessandro Graziani) sembra proprio che la tronista dovrà vedersela con una “ingombrante” ex fidanzata del corteggiatore: per oltre un anno Basolo sarebbe stato legato a Elena Benedini, aspirante Miss Italia oggi modella. La bellissima ragazza aveva scritto un messaggio proprio dedicato ad Alchimista nei giorni in cui tutti si chiedevano chi si celasse dietro la maschera di Salvador Dalì: “Per coloro che avevano dei dubbi oggi sarà una scoperta. Per me, invece, è stata una certezza dal primo momento. In bocca al lupo”, aveva scritto.

Sembra dunque chiaro che tra lei e Basolo non ci siano rancori e che anzi, la storia tra i due sia giunta al termine pacificamente.

Giovanna Abate sembra molto presa dal corteggiatore, e ora che Basolo ha accettato di rivelare la sua identità tutti sono curiosi di sapere se sarà proprio lui ad aggiudicarsi il cuore della bella tronista.