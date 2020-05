La cantante Emma Marrone torna bionda e schiarisce i capelli dopo aver superato l’intervento chirurgico per il tumore.

Emma Marrone torna bionda. Dopo aver superato un periodo davvero difficile e delicato, la cantante è tornata a riprendere in mano la sua vita. I capelli scuri che ha portato fino ad oggi sono solo un ricordo. Per la salentina, che il 25 maggio scorso ha spento trentasei candeline, da adesso inizia una nuova fase della sua vita. Si è regalata un “colpo di testa”, come lei ha detto su Instagram, che ha il sapore di un ritorno alle origini. Ricordiamo che per la Marrone, negli ultimi mesi del 2019, non sono stati semplici. Aveva interrotto i trattamenti ai capelli, per sottoporsi alle cure dei medici. La stessa aveva accettato il consiglio dei medici, e in una diretta con i fan, aveva detto: “Potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”.

Quella che ha spento la candelina, il 25 maggio, è una donna completamente diversa. Molto più matura e consapevole di se stessa e del proprio corpo. Una donna che si accetta e che si piace. “Penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille”. Così ha esordito la Marrone su Instagram, dove ha voluto condividere con i suoi tanti fan le gioie del compleanno. Sdraiata a terra in una posa sexy, body nero, la cantante ha voluto fare un lucido bilancio della sua vita. Emma, questa non è una novità, è sempre stata vicina a tutti quelli che la seguono da più di dieci anni. Subito dopo, ha voluto fare una diretta su Instagram, in cui, con le lacrime agli occhi, ha parlato del concerto all’Arena di Verona cancellato a causa dell’emergenza coronavirus.

Ecco che, nel giro di poche ore, è comparsa con i capelli biondi. La Marrone è ritornata quella di un tempo. “La bionda sta tornando“, così ha scritto. È seguito un divertente siparietto in cui la salentina ha finto di non riconoscersi allo specchio.

Emma torna alle origini

Nuovo inizio, dunque, per la cantante. Come i più attenti hanno osservato, Emma aveva al dito un prezioso anello di Bulgari, dal valore di quasi 2000 euro. Che sia un regalo di qualcuno con cui la Marrone è legata particolarmente?

Ciò che è certo è che la Brown è tornata, più forte di prima. È pronta a nuove sfide, a calcare, una volta superata l’emergenza sanitaria, i palchi dei palazzetti italiani. “Ragazzi sono tornata. Anche più idiota di prima, non solo bionda!”, ha ironizzato Emma. È inutile dire che, in pochissimi minuti, le sue immagini sono diventate virali. I fan sono più emozionati che mai, pronti a sentire, ancora una volta, la sua musica.