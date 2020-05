Al Bano dimagrito in quarantena? Il suo segreto

Al Bano è dimagrito in quarantena? Il cantante di Cellino San Marco ha svelato il suo segreto per perdere peso.

Non tutti sono ingrassati in quarantena: Al Bano Carrisi ad esempio è dimagrito, e lui stesso ha svelato i segreti che lo avrebbero portato a perdere peso durante il lock down per l’emergenza Coronavirus. Il cantante ha trascorso la quarantena nella sua tenuta a Cellino insieme alla compagna, Lorenda Lecciso.

Al Bano dimagrito in quarantena: i motivi

Durante la quarantena imposta per l’emergenza Coronavirus Al Bano Carrisi ha perso ben 4 chili. Il cantante ha dovuto annullare il suo tour di concerti e si è ritirato nella sua tenuta di Cellino San Marco insieme alla compagna, Loredana Lecciso, e i figli. A quanto pare potendo trascorrere più tempo in casa Al Bano avrebbe curato maggiormente la sua dieta, eliminando quasi del tutto pasta e carboidrati: “Ho eliminato i carboidrati, la pasta la mangio solo una volta alla settimana. Per il resto mangio tutte le cose che fanno dimagrire: insalate, del mio orto naturalmente, pesce e frutta”, ha rivelato.





Oltre a lui e Loredana Lecciso nella tenuta di Cellino San Marco (ma in un’altra abitazione) sarebbe stata presente anche l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, che non è potuta tornare nella sua casa negli States proprio a causa dell’emergenza.

Il cantante di Cellino dopo quasi un anno di crisi è tornato insieme a Loredana Lecciso, con cui oggi tutto sembrerebbe procedere liscio come l’olio. La coppia ha avuto due figli: Jasmine e Bido. Al Bano ha avuto altri quattro figli insieme alla Power: Ylenia, Romina Jr, Cristel e Yari.