Come molti altri genitori anche Antonella Clerici ha espresso preoccupazione per la situazione delle scuole nel pieno dell'emergenza Coronavirus.

Antonella Clerici ha scritto un post molto dibattuto sui social: la conduttrice ha evidenziato come sua figlia Maelle, così come gli altri studenti italiani, non avrà un vero e proprio ultimo giorno di scuola quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus.

Clerici: l’ultimo giorno di scuola

In tanti sono preoccupati per la situazione che l’emergenza Coronavirus ha causato e le sue ripercussioni, in particolare per i tanti studenti che hanno trascorso gli ultimi mesi in isolamento a casa. “La mia Maelle come mezzo milione di altri bambini finira’ la sua 5 elementare senza rivedere i suoi compagni di scuola. Da grande si ricorderà del virus che ha sconvolto il mondo e anche la sua vita di bambina. Salviamo ultimo giorno di scuola”, ha scritto la conduttrice via social, e il suo post è stato ripreso da molti genitori e fan nella stessa situazione.





Maelle è la figlia che la conduttrice ha avuto dalla relazione (naufragata) con Eddy Martens. Oggi lei e la bambina vivono a Torino insieme al compagno della conduttrice, Vittorio Garrone, l’uomo per cui lei ha deciso di cambiare vita lasciando per sempre Roma.

Nei giorni scorsi Antonella Clerici ha rivelato che presto tornerà in tv e, secondo indiscrezioni, alla conduttrice potrebbe essere affidata la conduzione di un nuovo format di cucina nella fascia di mezzogiorno, che andrà a sostituire La Prova del Cuoco. Anche Elisa Isoardi si è espressa sulla vicenda, ma per il momento non ha confermato il suo addio definitivo al programma. Secondo i rumor in circolazione la Clerici condurrà il suo show insieme a Lorenzo Biagiarelli e Anna Moroni.