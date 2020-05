Elisa Isoardi ha detto la sua in merito alla presunta rivalità tra lei e Antonella Clerici, che forse la sostituirà con un nuovo programma.

Interrogata a proposito del presunto ritorno di Antonella Clerici su Rai 1 con un nuovo programma che sostituisca La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha risposto che non vorrebbe trovarsi nei panni del direttore di Rai1 e ha smentito qualsiasi rivalità con la collega.

Elisa Isoardi: la risposta sulla Clerici

Nessuna rivalità tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici, o almeno questo è quanto affermato dall’ex fidanzata di Salvini, conduttrice de La Prova del cuoco, nel salotto tv di Vieni da Me. Interrogata sulla possibilità che la Clerici la sostituisca nella fascia di mezzogiorno con un nuovo programma, la conduttrice ha risposto: “Non c’è rivalità con Antonella Clerici. È normale, siamo tutte donne, di posti ce ne sono X… io non vorrei essere direttore di Raiuno in questo momento. Ma neanche in passato. Chapeau ai direttori perché devono fare delle scelte e quelle sono le caselle, non è che te ne puoi inventare tante altre. A ognuno il suo“.





Le voci su un imminente ritorno di Antonella Clerici si sono fatte sempre più insistenti e per il momento non è chiaro quali saranno i nuovi progetti in vista per Elisa Isoardi.

La conduttrice avrebbe dovuto prendere parte alla nuova edizione di Ballando con Le Stelle, al momento slittato a data da destinarsi a causa delle direttive per l’emergenza Coronavirus. Per il nuovo format della Clerici si parla anche di uno show realizzato al fianco di Lorenzo Biagiarelli e Anna Moroni, ma ancora non sono state date conferme dai tre diretti interessati.