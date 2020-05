Belen Rodriguez si sarebbe mostrata troppo intima con un amico, mentre Stefano De Martino si trova a Napoli per lavoro

Di recente Belen Rodriguez è dovuto rimanere da sola a Milano insieme a Santiago dopo che il marito Stefano De Martino è volato a Napoli. Nella città partenopea, infatti, l’ex allievo di Amici si è recato per registrare le puntate della nuova edizione di Made in Sud. Nel mentre la modella argentina non è certo rimasta in casa a piangersi addosso, ma anzi ha sollevato un nuovo polverone mediatico. La bella soubrette si è infatti immortalata durante un party nelle sue IG Stories, dove si è mostrata fin troppo affettuosa con un suo amico…

Belen e Stefano: l’amico di troppo

Nelle clip in questione si vede dunque la presentatrice sudamericana mentre riempie di baci un altro uomo, che non è appunto Stefano. Il comportamento dell’argentina non apparso in linea con le norme del distanziamento fisico per contrastare il Covid-19, ma soprattutto devono aver dato molto fastidio al danzatore napoletano.

Ad ogni modo, come se ciò non bastasse, la Rodriguez si è spinta persino oltre. Come documentato dalle stesse Stories condivise sul suo account social, la showgirl ha letteralmente sfilato con la bocca gli occhiali indossati dal ragazzo.





Ma chi è questo giovane uomo così fortunato? Si tratta precisamente di Mattia Ferrari, un noto creativo finito subito al centro dell’attenzione mediatica dopo il gesto della conduttrice di Tu si que vales. Belen e Stefano sembrano dunque più lontani che mai, e non solo dal punto di vista fisico. Molti hanno infatti già pensato a una possibile crisi di coppia per i due bellissimi.