Un recente scatto di Diletta Leotta su Instagram ha fatto storcere il naso ai follower: la critica rivolta alla giornalista sportiva

Diletta Leotta è senza dubbio una delle protagonista della tv più amate dagli italiani. La sua bellezza e la sua professionalità l’hanno infatti resa una delle donne in carriera più apprezzate nel settore dello spettacolo. Chiaramente, però, da quando il suo successo è aumentato a dismisura, allo stesso tempo sono cresciuti anche per i commenti spiacevoli e poco educati a lei rivolti. Poche ore, per esempio, la giornalista siciliana ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram che ha subito suscitato i commenti più aspri. Vediamo dunque cosa è successo nel dettaglio.

Diletta Leotta: critiche sui capelli

La foto condivisa da Diletta Leotta sul social ha ricevuto molti apprezzamenti, ma, come detto, anche tante critiche. La donna si trovava nella fattispecie sul lago di Como insieme al suo fidanzato Daniele Scardina. Così, approfittando dello splendido paesaggio, ha deciso di farsi scattare una foto davvero deliziosa.

La giornalista sfoggia un sorriso smagliante, così come un look spettacolare, tuttavia un dettaglio non è per nulla piaciuto ai suoi follower. I capelli della sportiva erano infatti legati in tante fitte treccine, ma i fan si sono accorti di uno spiacevole inconveniente.

Molti utenti hanno dunque tacciato Diletta Leotta di essersi immortalata con i capelli unti e sporchi. In realtà è più probabile che fossero stati sistemati con della lacca o della gelatina. Forse proprio questi prodotti hanno dunque reso parte della chioma visibilmente lucida e poco attraente. Altri commenti hanno inoltre fatto notare l’assenza della mascherina.