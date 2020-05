Prima foto di Diletta Leotta con la mascherina mentre si reca al lavoro a Radio 105: la ritrovata quotidianità della conduttrice dopo il lockdown

Poco per volta, in tutta la nostra Penisola si sta tornando alla normalità dopo il lungo lockdown da coronavirus. Così anche nel capoluogo lombardo i paparazzi hanno ripreso ad asserragliare il centro città alla ricerca di qualche scoop, ovverosia di qualche interessante vip da immortalare. Tra le prime a essere finita nel mirino dei reporter c’è dunque Diletta Leotta, ripresa appunto per le vie di Milano mentre si recava al lavoro in radio indossando la mascherina, come da protocollo sul distanziamento sociale. La giornalista sportiva è stata avvistata per la precisione all’ingresso degli studi di Radio 105, con indosso jeans, chiodo, maglia rossa e stivali al polpaccio.

Diletta Leotta post lockdown

Anche Diletta Leotta ha ovviamente trascorso la sua quarantena nel proprio appartamento in zona Porta Nuova, in compagnia del suo attuale fidanzato Daniele Scardina. Durante la convivenza, la bella 28enne sicula ha inoltre festeggiato il compleanno del suo compagno, che ha spento anche lui 28 candeline. La coppia oramai pare aver deciso di non nascondersi più agli occhi della stampa, anche se rimane piuttosto restia a parlare apertamente della propria intimità.





Qualche tempo fa, proprio lo sportivo aveva precisato di non voler dire nulla di questa relazione per una scelta personale. “Dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto…”, aveva di fatto dichiarato King Toretto. Riferendosi poi al fatto che la bella Diletta posti parecchie foto sensuali e accattivanti sui social, aveva aggiunto: “Geloso delle sue foto di Instagram? Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue”.