Le Donatella sono state aggredite verbalmente sotto casa da un gruppo di sconosciuti che le hanno minacciato di colpirle la macchina.

Non c’è pace per Giulia e Silvia Provvedi, le famose gemelle della televisione. Non è iniziata nel migliore dei modi la loro giornata. Le cantanti, infatti, hanno raccontato di essere state aggredite da alcune persone che hanno cercato anche di colpire la loro automobile. Insomma, una situazione non di certo piacevole. Le due, come hanno raccontato su Instagram, ovviamente hanno avuto abbastanza timore. Soprattutto Silvia che, ricordiamo, tra pochi giorni darà alla luce la sua prima figlia. Giulia ha raccontato di stare aiutando la sorella con il trasloco in una nuova casa. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona, infatti, insieme al suo compagno Giorgio, ha deciso di trasferirsi in una casa più grande per accogliere la figlia. Proprio in questa circostanza si è consumata l’aggressione. Silvia e Giulia hanno che un gruppo di persone le hanno insultate perché avevano accostato la loro auto troppo vicino all’ingresso dell’abitazione.

Silvia e Giulia insultate sotto casa

“Siamo scese di casa e siamo state offese e insultate solo e unicamente perché avevamo accostato la macchina un pelo più vicino al portone di casa. Questo perché dovevamo caricare un po’ di cose e io sono in dolce attesa. Abbiamo cercato di sorvolare anche se le offese sono state talmente tante che non le ricordo”. Queste sono state le parole pronunciate da Silvia Provvedi. Insomma, un episodio davvero spiacevole per le ragazze. Loro hanno dichiarato di essere affaccendate nel trasloco quando, per una questione legata al modo in cui era parcheggiata la macchina, hanno subito varie offese. La Provvedi non capisce come delle persone possano aggredire verbalmente una mamma in dolce attesa. Nel giro di pochi minuti sono arrivati tanti commenti di sostegno e di appoggio da parte dei fan che seguono le gemelle con grande interesse.

Giulia e la crisi con Pierluigi

Come se non bastasse, Silvia ha anche detto che gli “aggressori” hanno cercato di sferrare un colpo alla sua auto. “Cercate di non prendervela con gli oggetti e in questo caso con la nostra macchina”, ha concluso. Un periodo abbastanza particolare per le Donatella. Se da un lato Silvia ormai fa il conto alla rovescia al parto, dall’altro abbiamo Giulia che, secondo gli ultimi scoop, si sarebbe lasciata con il fidanzato. Era stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini a lanciare questa indiscrezione. Tra la gemella bionda e il calciatore Pierluigi Gollini, stando al settimanale, l’amore é finito. Ricordiamo che i due avevano già attraversato un periodo di crisi , a causa di un presunto tradimento di lui, quando la ragazza era chiusa nella casa del Grande Fratello VIP.