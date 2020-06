Gaia Gozzi avrebbe finalmente trovato l'amore: ai fan non è sfuggito un dettaglio nei suoi post via social.

La vincitrice di Amici 2020, Gaia Gozzi, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, ma finalmente è stata svelata l’identità del suo fidanzato: sembra che i due siano legati da alcuni mesi e che siano più affiatati che mai.

Gaia Gozzi: il fidanzato chi è

Il fidanzato di Gaia Gozzi sarebbe il musicista e produttore musicale Daniele Dezi. I fan dei social hanno notato il reciproco scambio di messaggi romantici tra i due a mezzo social, e per finire Dezi è stato presente nella puntata di Amici Speciali a cui Gaia ha partecipato in qualità di ospite. Durante lo show Maria De Filippi, rivolgendosi a Gaia e all’altro ospite presente in studio – Alberto Urso – aveva dichiarato: “Stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi.”



Noto del mondo della musica per alcune delle sue produzioni, Dezi ha inoltre collaborato con Achille Lauro come co-autore di “Rolls Royce” e “Me ne frego”. Inoltre ha collaborato con Coez, Salmo, Clementino, Ensi, Gemitaiz e MadMan. Lui e Gaia Gozzi usciranno mai allo scoperto? I fan sono in attesa di sapere se i due si mostreranno finalmente insieme via social, ufficializzando la loro liaison.





La giovanissima cantante che ha conquistato il pubblico di Amici grazie al suo talento di recente aveva fatto il pieno di like parlando ai fan di quelli che sarebbero stati, a suo avviso, i suoi difetti fisici ed estetici con cui avrebbe imparato a convivere.