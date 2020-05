Un particolare commento di Maria De Filippi ad Amici Speciali ha fatto scoppiare il gossip su una presunta liaison tra Alberto Urso e Gaia Gozzi

Amici Speciali ha fatto il proprio debutto venerdì 15 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. Dopo una serie di coreografie ad alto tasso erotico di Gabriele Esposito, Javier Rojas e Andrea Muller, è sorto anche un interessante chiacchiericcio sul primo ipotetico flirt tra i concorrenti. Parliamo nella fattispecie dei due ultimi vincitori in ordine di tempo del talent show, ossia Alberto Urso e Gaia Gozzi. Cosa sta dunque succedendo tra i due giovani cantanti in erba?

Alberto Urso: cotta per Gaia Gozzi?

Secondo quando espresso da Federica Gentile di RTL 102.5 nel corso della trasmissione, fra Alberto e Gaia potrebbe esserci qualcosa di speciale. Alberto sarebbe infatti apparso alquanto distratto dall’avvenenza della bella Gaia durante l’esibizione di quest’ultima. “Mi è parso di capire che tutto ciò accada di frequente”, ha di fatto commentato la conduttrice radiofonica, lanciando così lo spunto gossipparo alla stessa Maria De Filippi.





Anche la padrona di casa, a quel punto, non si è lasciata sfuggire l’occasione di chiedere ai due diretti interessati un commento. Quando però Gaia ha precisato che c’era stato un periodo durante le prove in cui Alberto bussava al suo camerino, la giovane artista ha poi fatto un passo indietro. “Siamo solo amici” ha di fatto sottolineato lei, mentre il tenore siculo è apparso invece molto interessato alla questione. Vedremo dunque se la storia di evolverà nel corse delle prossime puntate di Amici Speciali, ovverosia se la fantomatica cotta di Alberto Urso per Gaia Gozzi sfocerà in qualcosa di concreto.