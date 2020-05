Alberto Urso ha rivelato una sorpresa davvero inattesa prima della sua nuova partecipazione ad Amici Speciali su Canale 5: ecco di cosa si tratta

Alberto Urso è certamente uno dei concorrenti di Amici più amati dal pubblico italiano. Dalla sua parte ci sono infatti un sacco di fan sempre pronti a sostenerlo. Anche il cantante è tuttavia sempre attento nei confronti dei suoi follower, tanto da riservare loro delle sorprese grandiose. Proprio poche ore fa, l’ex vincitore del noto talent show mariano ne ha snocciolata una davvero incredibile, per la gioia dei suo tanti ammiratori.

Alberto Urso: la sorpresa per i fan

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, Alberto non ha potuto girare l’Italia per la promozione del suo album Il sole ad Est, chiaramente per via delle misure di contenimento dettate dal Coronavirus. Con Amici Speciali, tuttavia, avrà modo di far conoscere a tutto il pubblico nostrano i suoi nuovi pezzi. Nell’anniversario di Solo, l’album uscito poco prima della sua vittoria ad Amici, Alberto Urso ha così scelto questa data per fare l’annuncio speciale di cui parlavano poc’anzi.

Ecco dunque di cosa si tratta, direttamente da post pubblicato dal tenore siciliano dagli occhi di ghiaccio: