Margareth Madè è incinta del suo secondo figlio: l'attrice ha mostrato il suo pancione ai fan con uno scatto social.

L’attrice siciliana Margareth Madè e suo marito, il collega attore Giuseppe Zeno, hanno annunciato che presto avranno un altro bambino. L’attrice ha condiviso il primo scatto social col pancione e ha dato il lieto annuncio ai suoi fan.

Margareth Madè incinta del secondo figlio

Con enorme entusiasmo Margareth Madè e Giuseppe Zeno hanno annunciato che presto (dopo l’arrivo della piccola Angelica, nata nel 2017) avranno un altro figlio. La coppia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo attorno alla propria vita privata, e solo in questa occasione hanno fatto uno strappo alla regola. “Dicono che il 3 sia il numero perfetto. Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni”, ha scritto l’attore tra i commenti allo stacco postato dalla moglie, che ha dato il benvenuto al mese di giugno sfoggiando il suo pancione.

In tanti hanno fatto gli auguri alla coppia che finora ha preferito vivere la propria vita privata con riserbo: nel 2016 i due erano convolati a nozze ma anche in quel caso non avevano annunciato il matrimonio alla stampa, preferendo festeggiare con parenti e amici intimi.

Complice la quarantena per l’emergenza Coronavirus i due sono rimasti chiusi in casa e così l’attrice è riuscita a svelare la gravidanza solo quando ha voluto farlo in prima persona: il suo post ha fatto il pieno di like e di auguri da parte di amici e fan.