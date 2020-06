Pamela Barretta e Enzo Capo, il botta e risposta via social

A quanto pare la fine della storia tra Pamela Barretta e Enzo Capo continua a sollevare polemiche tra i due ex volti di Uomini e Donne.

La liaison tra Pamela Barretta e Enzo Capo, nonostante le premesse, è finita nel peggiore dei modi. Sui social i fan dell’ex coppia si sono divisi a favore dell’uno e dell’altra, e la stessa Pamela si sarebbe scagliata contro un messaggio apparso su una di queste fanpage.

Pamela contro Enzo: i messaggi

Da giorni circolano voci circa una presunta liaison tra Enzo Capo e una giovanissima ragazza mora, e la voce si è fatta ancora più insistente dopo che Pamela Barretta ha rivelato di aver lasciato l’ex volto di Uomini e Donne proprio perché ci sarebbero state altre donne attorno a lui. A seguire, riprendendo le accuse della dama, una ragazza avrebbe postato una foto in compagnia di Enzo scrivendo “Confermo, per lui solo ragazze giovani”, un’evidente frecciatina proprio contro Pamela. L’ex dama del dating show di Maria De Filippi non ha perso tempo, e ha replicato: “Quando mi lanciata battutine tipo ‘per lui solo donne giovani’ (perché avete 20 anni) fate ridere! Soprattutto perché un fisico come il tuo neanche in gravidanza l’ho avuto. Saluti dalla vecchia!”.

Una replica che non è stata gradita da molti degli stessi fan di Pamela, che l’hanno accusata di body shaming nei confronti della ragazza.





A sua volta Enzo Capo ha condiviso un post dedicato alle continue polemiche sollevate dalla rottura, ma non si sa se il messaggio fosse inerente alla vicenda: “Sono giorni che lei continua ad attaccare. Lui non risponde. Quanto durerà? Quando lo farà verrà attaccato”. Enzo è dunque infastidito dalle continue frecciatine inviate da Pamela?