Il dramma di Gerò Carraro: “Da un anno non sento la tua vocina”

Gerò Carraro ha cresciuto la figlia di Simona Ventura come fosse la sua, ma da oltre un anno non avrebbe modo di vederla.

La figlia adottiva di Simona Ventura ha compiuto 14 anni, e l’ex compagno della conduttrice ha scritto un tenero post in suo onore attraverso i social. A seguire Gerò Carraro ha svelato sempre via social che, da oltre un anno (e cioè da quando si è lasciato con SuperSimo) non vedrebbe la bambina, che avrebbe cresciuto come fosse figlia sua.

Gerò Carraro: la figlia di Simona Ventura

Simona Ventura ha scritto una commovente dedica per sua figlia, Caterina, che ha compiuto 14 anni e che la conduttrice ha preso in affidamento quando era piccolissima da una lontana parente. Gerò Carraro, l’ex compagno di SuperSimo che ha visto Caterina crescere mentre era legato alla conduttrice, ha scritto anche lui una dedica per la ragazzina via social, e a seguire ha scritto: “E’ più di un anno che non sento la tua vocina”. Sembra evidente quindi che tra lui e SuperSimo i rapporti non si sarebbero conclusi nel migliore dei modi come inizialmente i due avevano voluto far credere attraverso un video condiviso sui social.

Oggi dunque per la conduttrice e Gerò vite separate: lei ha ritrovato l’amore tra le braccia di Giovanni Terzi (con cui presto convolerà a nozze=, per lui invece si è parlato molto di una liaison con Laura Moretti, ex amica proprio di SuperSimo.





Sembra che la conduttrice non abbia risposto (almeno pubblicamente) a quanto scritto da Gerò per Caterina, ma sui social anche lei ha dedicato un toccante messaggio alla figlia in occasione del suo 14esimo compleanno. “Sono tanto orgogliosa di te, della ragazza che stai diventando, dei valori di cui fai tesoro, del coraggio che hai sempre dimostrato, della sensibilità e dell’amore di cui ci circondi”, ha scritto la conduttrice.