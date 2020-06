Valerio Pino ha rilasciato delle dichiarazione al vetriolo contro Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

L’ex concorrente di Amici Valerio Pino si è scagliato contro Belen Rodriguez e Stefano De Martino, di recente balzati alle cronache per una nuova, presunta, separazione. I due erano tornati insieme nel 2019 dopo esser stati separati per anni.

Valerio Pino contro Belen e Stefano

L’ex volto di Amici Valerio Pino ha raccontato in una diretta Instagram di Lorenzo Bosio per “”#TvLO la webtv senza filtri” quale sarebbe il suo pensiero su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sul ballerino ed ex star di Amici Valerio Pino ha dichiarato che, senza un particolare talento (né per la danza né per la conduzione) sarebbe riuscito a sfondare, probabilmente sfruttando la sua relazione con Belen e gli agganci forniti da Maria De Filippi. “E’ riuscito anche senza spiccare in eccellenza ne nella danza ne in un carisma particolare, ne in una dialettica, ne in una conoscenza del linguaggio tale da poter meritare è arrivato dove è arrivato perché ha la De Filippi alle spalle e conosce le persone giuste”, ha affermato.





Poco tenero anche il giudizio di Valerio Pino sulla showgirl argentina Belen Rodriguez (così come altre colleghe, tra le tante Aida Yespica sempre menzionata da Pino nel corso della diretta social) che secondo lui altro non sembrerebbero che “escort di lusso” considerate alla stregua di vere e proprie professioniste. Belen e Stefano replicheranno a quanto detto da Valerio Pino? Per il momento i due sarebbero al centro di una discussa e presunta crisi, ma sui social tutto tace.