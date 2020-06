Elettra Lamborghini è apparsa sui social con una maxi scollatura che ha destato l'entusiasmo dei fan, ma con un piccolo inconveniente...

Finita la quarantena, anche la frizzantissima Elettra Lamborghini è tornata alla sua quotidianità. Rimessasi al lavoro con nuove ciglia e nuovi abiti di lusso, la sexy ereditiera si è concessa dunque un servizio fotografico a dir poco da batticuore tra le mura di una casa romana. Più bella e in forma che mai, la cantante di Pem Pem ha indossato per l’occasione una delle sue provocanti mini tute, ossia un modello di color verde scuro ricoperto di brillantini. Quello che però ha destato sicuramente l’attenzione dei fan è stato il corpetto dalla maxi scollatura, che ha lasciato il suo décolleté completamente in bella vista, senza peraltro indossare il reggiseno.

Elettra Lamborghini: scollatura “difettosa”

Oltre a una silhouette da invidia, Elettra Lamborghini non ha però avuto timore di far notare un dettaglio ai fan.

Con la solita autoironia che la contraddistingue, ha infatti ammesso di avere una piccola imperfezione sul viso, come specifico nella stessa didascalia a corredo dello scatto su Instagram. La cantante ha così dimostrato per l’ennesima volta di essere una ragazza assolutamente normale, a cui capita di dover fare i conti con qualche brufolo per via degli sbalzi ormonali. Senza usare filtri per mascherare il difetto, l’ex giudice di The Voice ha dunque preferito essere sincera, incontrando il sicuro apprezzamento di fan e ammiratori.